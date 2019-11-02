تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من مصادرة 2400 عبوة حلوى مولد مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع غير مرخص بدائرة مركز السنطة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على الأسواق، وضبط السلع المغشوشة قبل بيعها للجمهور.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين خلال حملة مكبرة بضبط المخالفين برئاسة المقدم محمد نصحي، وكيل الإدارة ومعاونوه أسفرت عن ضبط 2400 عبوة حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع حلوى بقرية شبرا بابل، التابعة لمركز السنطة، مِلك المدعو "ك. ح. م"، 24 عاما، مقيم ذات العنوان، كما جرى التحفظ على المضبوطات.

وكلفت إدارة مباحث التموين بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.