قال أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، إن الدولة المصرية قد تحركت ضد الهجرة غير الشرعية للحفاظ على أرواح المهاجرين، حيث تم تشريع قانون قوي لوأد تلك الهجرة.

وأضاف "حسن" خلال استضافته ببرنامج "درع الوطن"، المذاع على فضائية "TEN"، أن تقارير الأمم المتحدة بخصوص الهجرة غير الشرعية قد أظهرت هبوطها في مصر لـ0% اعتبارا من سبمتمر 2016، موضحا أن حدود مصر الاقتصادية قد تمددت في البحر المتوسط والأحمر؛ حتى بات لزاما على القوات البحرية تأمين مصادر الثروة وروافدها والحفاظ عليها.

وأكد قائد القوات البحرية، أن القوة البحرية ساهرة على أمن وسلامة الشعب المصري وأمن وسلامة مصر ومقدراتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الانتاج المحلي استراتيجية انتهجتها القوات البحرية عكست بإنتاج الفرقاطات محليا وهي إحدى الوحدات متعددة المهام.