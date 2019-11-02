قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الدور التشريعي للبرلمان سيكون رقابيًا، في الفترة الأخيرة، وشهد المجلس في الفترة الماضية ثورةً من التشريعات، كما جرى تقديم استجواب واحد كان متعلقًا بالقمح الفاسد، وعلى أثاره تقدم وزير التموين السابق باستقالته.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن بعض الاستجوابات قُدمت في المجلس، لكنها لم تكن مستوفاة الشروط، حيث يجب أن يكون مستندًا إلى مستندات دالة ودامغة على ما يقوله النائب.

وتابع: "النواب يقدمون استجوابات كثيرة جدًا جدًا، حيث يجرى فحصها، لكن لا يكون فيها المستندات الكافية، ولكن لو وُجدت المستندات الخاصة بأي قضية سيتم التحقيق فيها".

وواصل: "أقدر أتكلم إن إحنا عندنا حوالي 1000 طلب إحاطة، و800 طلب مناقشة عاجل، كما تقدمنا بمئات الأسئلة إلى الحكومة، وتحدثنا في الجلسة الأخيرة عن عدم استجابة الحكومة لبعض طلبات المجلس، وبعض الوزارات استغرقت أكثر من 5 أشهر للرد علينا".