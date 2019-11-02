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الجفري عن تعرض أسما للسب: "قذف الأعراض أشد عند الله من سب الشعراوي"

الجفري عن تعرض أسما للسب: "قذف الأعراض أشد عند الله من سب الشعراوي"

تعددت الألوان و"البلاك فرايدي" واحد

تعددت الألوان و"البلاك فرايدي" واحد

الحكومة أرسلت قانون المحليات إلى البرلمان.. وتوقعات بإصداره قريبا

الحكومة أرسلت قانون المحليات إلى البرلمان.. وتوقعات بإصداره قريبا

وفد عسكري أمريكي يتفقد مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا

وفد عسكري أمريكي يتفقد مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا

الحبس خمس سنوات لتاجري مخدرات بجنوب سيناء

الحبس خمس سنوات لتاجري مخدرات بجنوب سيناء

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رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل وظائف "طور وغير" من "الشباب والرياضة"

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"الديلر".. دولاب متنقل لتوزيع "الصنف": "حلقة الوصل بين التاجر وزبون المزاج"

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