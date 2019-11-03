تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير 10 آلاف و749 وظيفة وفرص عمل بالقطاع الخاص، خلال شهر نوفمبر الجاري ، للشباب والخريجين، بعضها حتى عمر 45 سنة وبعضها حتى عمر 50 عاما، وذلك ضمن مشروعات التشغيل والتوظيف الدورية التي تعلن عنها الوزارة شهريا، شاملة مزايا التامين الاجتماعي والصحي ، وذلك بالاتفاق مع المؤسسات والمصانع وشركات القطاع الخاص.
"الوطن" تنشر أهم الوظائف وفرص العمل التي توفرها الوزارة للشباب بالقطاع الخاص خلال شهر نوفمبر، ومنها :
اولا - شركة كاسل للخدمات الامنية
13شارع عبد المجيد بدوي العمرانية الجيزة
وتطلب:
1- عدد 3 مشرف أمن باكتوبر براتب 2900 جنيه
2-عدد 2 مشرف امن بالتجمع الخامس براتب 2800 جنيه
3- 10 أفراد امن باكتوبر براتب 2500 جنيه
4- 5افراد امن بالعاشر براتب 2600 جنيه
5- 3افراد امن بمصر الجديدة براتب 2500 جنيه
6- 50فرد امن بالغردقة براتب 2200 جنيه
7- 7افراد امن بوسط البلد بالقاهرة براتب2200 جنيه .
8-فرد أمن "اناث" بمدينة بدر براتب 2500 جنيه
الشروط العامة السن حتى 45 سنة
ثانيا : شركة الثريا للخدمات الامنية 4عمارات العبور-صلاح سالم وتطلب:
-60 فرد أمن مؤهل عالي ومتوسط حتى 45 سنة براتب 2500 جنيه بالقرية الذكية والساحل الشمالي .
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