"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- حفل الفنان مروان خوري، والفنانة مي فاروق، وصولو جيتار وحيد ممدوح على المسرح الكبير الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 510 و760 و1010 جنيه.

- حفل الفرقة السلطانية الأولى في عمان للموسيقى والفنون الشعبية في معهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- عرض مسرحية "المتفائل"، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، على المسرح القومي الساعة 7:30 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

- عرض مسرحية يوم أن قتلوا الغناء على مسرح الطليعة الساعة 6 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض ستاند أب كوميدي في "رووم آرت سبيس" التجمع الخامس الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- عرض فيلم Oasis للمخرج Lee Chang-dong بجمعية نقاد السينما المصريين الساعة 7 مساءً، والحضور مجاني.

- العرض المسرحي "سينما 30" علي مسرح باسيلي في الجامعة الأمريكية بالتجمع الساعة 5 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.