أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشه موسى، متانة علاقات بلادها مع ألمانيا، وحرص السودان على تعزيزها في كافة المجالات، وبحثت موسى، لدى لقائها اليوم مع سفير ألمانيا لدى السودان،أولريش كلو كنر، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وسير مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا، إلى جانب عودة الشركات الألمانية للعمل في السودان.

وأكد السفير الألماني - في تصريح صحفي عقب اللقاء - دعم الحكومة الألمانية لجهود السلام في السودان، مشيرا إلى عودة الشركات الألمانية للعمل في السودان، وفي مقدمتها الشركات التي تعمل في مجال الكهرباء، وأوضح كنر، أنه اطلع، خلال اللقاء، على أولويات الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها عملية السلام، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن مفاوضات السلام التي تجري في جوبا تختلف كثيرا عن المفاوضات التي جرت في ظل النظام السابق، وأن المفاوضات الحالية فرصة جيدة للتوصل لاتفاق سلام. وأشاد السفير الألماني، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس السيادة الانتقالي لإنجاح الفترة الانتقالية.

وفي سياق آخر، بحث وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، مع لجنة الوساطة بدولة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، التحضيرات لجولة المفاوضات القادمة المقرر انعقادها في جوبا في 21 نوفمبر الجاري، واجتمع وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، رئيس وفد التفاوض، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم، في الخرطوم، مع لجنة الوساطة بدولة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، برئاسة توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية.

وقال وزير الطاقة والسدود في جنوب السودان، عضو لجنة الوساطة الجنوبية الدكتور ضيو مطوك - في تصريح للصحفيين عقب اللقاء - إن الجولة القادمة سيتم التفاوض فيها حول المسارات المختلفة، التي اتفق عليها وفد الحكومة في جوبا مع "الجبهة الثورية" السودانية (تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، و"الحركة الشعبية - شمال - جناح عبدالعزيز الحلو".

وأوضح، مطوك أن الاجتماع ناقش عددا من الأفكار بشأن كيفية إنجاح عملية السلام في السودان، لافتا إلى أن الجولة القادمة مهمة في مسيرة السلام، ومن المتوقع أن تكون جولة حاسمة في حل كثير من القضايا المطروحة للتفاوض، وأشار إلى أن اتفاق الأطراف السودانية على الكثير من الملفات، وحسم أجندة التفاوض خلال الجولة السابقة، سيمهد الطريق أمام المفاوضات القادمة.

واكد وزير الطاقة والسدود في جنوب السودان، أن الوساطة وجدت من الوفد الحكومي تجاوبا ورغبة وجدية لتحقيق السلام الشامل.وتوقع أن تكون الجولة القادمة ناجحة لتوفر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف.