أكد الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان، أن تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 375 ألف م3 يوميا، يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة على مدار السنوات الأربع الماضية، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وإيجاد بدائل للمياه في المحافظات الساحلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتحلية المياه، لافتًا إلى أنه منذ 5 أعوام كان إجمالي طاقة المياه المحلاة في مصر لا تجاوز 80 ألف متر مكعب في اليوم، بلغت في الوقت الحالي إلى 800 ألف متر مكعب في اليوم الواحد، بواقع في 68 محطة تحلية.

وأشار مستشار وزير الإسكان، إلى أنه جاري تنفيذ 19 محطة تحلية أخرى في 6 محافظات، بواقع 375 ألف متر مكعب يوميًا، ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة، بواقع 6 محطات في مرسى مطروح، ومحطة في البحر الأحمر، وشمال سيناء 4 محطات، و5 محطات في جنوب سيناء، ومحطتين في بورسعيد، ومحطة في الدقهلية، بطاقة 40 ألف متر مكعب.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على إنشاء 21 محطة جديدة بطاقة إجمالية 540 ألف متر مكعب، ويجري عمل المخططات الخاصة بهم، لعرضها على المقاولون، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية في عام 2022 إلى حوالي 1.7 مليون متر مكعب يوميًا.