عالم مصريات: توت عنخ آمون مشهور عالميا بفضل مقبرته التي لم تنهب

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن مقتنيات الملك توت عنخ آمون تتميز بكونها المقبرة الوحيدة التي لم تنهب وتم اكتشافها كاملة: "الذهب بالمقبرة والعظمة دي كلها لملك شاب، أومال مؤسس الإمبراطورية زي تحتمس الثالث مقبرته كانت عاملة إزاي".

وأضاف وسيم السيسي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حديث المساء" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الأجانب يهتمون بالملك الصبي لأنه ظلم في حياته بسبب وفاته في عمر الـ19 عاما ولم يحكم سوى 10 سنوات، موضحا أن المقبرة تضم العديد من الروائع؛ وحينما تم اكتشاف المقبرة قال مكتشفها يوم الاكتشاف: "هذا اليوم هو يوم الأيام كلها".

وأكد أن زائري المعرض، اليوم، غير مهووسين بالذهب المرفق مع الملك توت عنخ أمون بقدر هوسهم بالتاريخ والعظمة التي وجدت مع كافة مقابر المصريين القدماء وعلى رأسهم الملك الشاب.