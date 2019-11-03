توقع الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن تشهد 2020 استحقاقين انتخابيين وهما انتخابات مجلس النواب والشيوخ، بينما انتخابات المحليات ستؤجل بعض الوقت كون مشروع القانون الخاص بالمحليات به كثير من التعقيدات التي ستؤجل إصداره، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وطالب "خليل" بإقرار قانون المحليات على وجه السرعة، حيث إن مصر بدون انتخابات محلية منذ 9 سنوات، مقترحًا أن يكون بالتعيين حتى الانتهاء من معضلات القانون الحالي الخاص بالمحليات.

وعن التحالفات في الانتخابات البرلمانية، قال: "الأفكار متشابهة مع بعض الأحزاب، لكن الوقت يتطلب دراسة القوة على الأرض ونوعية الشخصيات التي تقدم بها أي حزب، نحتاج برلمان سياسي سواء مجلس الشيوخ بقامات تحتاجها الدولة أو مجلس نواب مجلس رقابي فعلي".