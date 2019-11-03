رحب مروان خوري بالجمهور المصري الذي يحضر حفله المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية.

كما وجه رسالة للشعب اللبناني قائلا: "أحب أقول للشعب اللبناني دايمًا متعودين على الأزمات طوال تاريخنا، ولكن واثقين أن كلمة الحق تصل في نهاية الأمر".

وبدأ منذ قليل، الحفل الغنائي للفنان اللبناني مروان خوري، بأغنية ماجدة الرومي "يا مساء الفل" من تلحينه، كنوع من أنواع الترحيب للجمهور المصري.

وسبق وشاركه في فعاليات اليوم مي فاروق بمجموعة من الأغاني الطربية، إضافة إلى وحيد ممدوح عازف الجيتار.