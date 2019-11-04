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الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتحديد سن الزواج للجنسين بـ18 عاما

الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتحديد سن الزواج للجنسين بـ18 عاما

"الحرية والتغيير": المجلس التشريعي السوداني سيُعلن قبل 17 نوفمبر

"الحرية والتغيير": المجلس التشريعي السوداني سيُعلن قبل 17 نوفمبر

تقرير: مصر تتصدر دول المنطقة في قيمة صفقات الاكتتاب

تقرير: مصر تتصدر دول المنطقة في قيمة صفقات الاكتتاب

موسكو: مسلحون موالون لتركيا استهدفوا قافلة عسكرية أمريكية بسوريا

موسكو: مسلحون موالون لتركيا استهدفوا قافلة عسكرية أمريكية بسوريا

أخصائي نفسي: الروتين يحول العاملين لماكينات ولا يتخذوا قرارات صحيحة

أخصائي نفسي: الروتين يحول العاملين لماكينات ولا يتخذوا قرارات صحيحة

مروان خوري بعد غناء طاير يا هوا: الغناء الشعبي مش غريب عليا

مروان خوري بعد غناء طاير يا هوا: الغناء الشعبي مش غريب عليا

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تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

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