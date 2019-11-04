دحلان: أردوغان باع شهداء سفينة مرمرة بأموال إسرائيل

قال القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، إن مشكلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الشعب التركي نفسه، مشيرًا إلى أنه طرد واعتقل ما يقرب من 190 ألف مواطن تركي.

وأضاف دحلان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن أردوغان أهان الجيش التركي وأمر بخلع ملابس الجنود أمام الكاميرات، مشيرا إلى أنه ليس لديه ولاء مع أهله أو شعبه "أردوغان لا يساوي شيئا في تاريخنا".

وتحدث دحلان عن سفينة مرمرة التركية التي تحركت لكسر الحصار عن غزة وقٌتل فيها بعض الأتراك، مشيرًا أنهم توقعوا زوال إسرائيل بعدها بسبب ثورة أردوغان إلا أنه باع الشهداء وقبض ثمنهم أمولًا من إسرائيل.

وأوضح دحلان أن وقوف مصر على قدميها أزال أحلام تركيا وأزال أحلاما مريضة لبعض القادة القطريين مضيفًا: "أتذكر أن أحد الإخوة الكبار قال لي إن حمد بن خليفة كان بيقول مصر بقت في الجيب ورد عليه قائد عربي مصر أكبر من أوطاننا مش أكبر من جيوبنا ولا يجوز أن يقال هكذا عن مصر".