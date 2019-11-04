دحلان: تركيا تأوي الإرهابيين وأردوغان يريد تصديرهم إلى مصر

قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن تركيا قررت منذ فترة طويلة تصفير المشكلات مع كل دول العالم وخصوصا دول الجوار، لكن بدلًا من أن يقوموا بتصفير المشكلات صفروا الأصدقاء.

وأضاف دحلان، خلال حواره في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن أصدقاء تركيا حاليا تنظيم "داعش" الإرهابي وإسرائيل، وكل الإرهابيين في سوريا، مشيرا إلى أن جميع العناصر الإرهابية في سوريا دخلت عبر المنافذ التركية، ثم بعد ذلك انطلقوا من سوريا إلى ليبيا، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد تصدير هؤلاء الإرهابيين إلى مصر.

وتابع: "كل الطائرات دون طيار التابعة للإرهابيين في ليبيا طيران تركي، وكل الفنيين والمهندسين القائمين على تلك الطائرات أسماء تركية، ربما يهتم أردوغان بشكل قوي بليبيا حيث سرق الذهب من البنك المركزي الليبي ونقله على البنك المركزي التركي وهناك الكثير من الدلائل التي تؤكد ذلك".