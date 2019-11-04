مروان خوري يهدي جمهور الأوبرا "مساء الفل يا بهية" ضمن الموسيقى العربية

قدم الفنان اللبناني الكبير مروان خوري، واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات اليوم الثالث في دار الأوبر المصرية، وصعد خوري للمسرح على نغمات أغنية الفنانة ماجدة الرومي "يا مساء الفل يا بهية"، وسط تصفيق وصياح من الجماهير المصرية والعربية المتواجدة، من خلالها عن حبه وشكره للمصريين لدعمه دائما.

وقال المطرب اللبناني مروان خوري، خلال حفله: "بعتبر وجودي هنا احتفالية من الزمن الجميل والأغاني اللي تربينا عليها، واليوم هغني للموسيقار محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي.. وبقول لكل واحد بيشوفنا وبقول لبيروت وشعب لبنان اللي دايما بيدور على مستقبل أفضل وأنا بعتبر صوت الشعب هو الحق وإن شاء الله الحق يوصل".

وقدم مروان خوري عددا كبيرا من أشهر أغنياته على مدار ساعتين متواصلتين منها: "سلملي عليه، كل القصايد، أكبر أناني، دواير، بتمون، لو فيي، اطلع في عيني، مغرم"، كما عزف على البيانو، وقدم من خلاله أغنية "لو" والتي كانت إشارة مسلسل "لو" الذي أذيع منذ عدة سنوات.