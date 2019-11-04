نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

تُوفي نجله الأكبر وفلذة كبده دفاعا عن الحق، وشعر بأن الدنيا أصبحت غابة لا مكان بها للضعيف، وأصبح حديث الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.. مواقف مريرة مر بها محمد البنا والد "شهيد الشهامة" محمود البنا، لكنها لم تغير من صفاته وطباعه الحميدة.

الرجولة المتأصلة في طباع محمد البنا فني الإلكترونيات، أدهشت الكثيرين، فعلى الرغم من مقتل نجله على يد المدعو محمد راجح، وتأثر أهله بالحادث حتى الآن فإنه ظل ثابتًا محتفظًا بمبادئه ورجولته التي ظهرت في مواقف عديدة، كان آخرها نعي جدة قاتل نجله، وتستعرضها "الوطن" فيما يلي:

والد محمود البنا ينعى جدة راجح عبر فيس بوك

نعى محمد البنا والد محمود البنا، جدة "راجح" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي شيع الأهالي جنازتها، أمس، من قرية بروي التابعة لمركز ومدينة تلا.

وعلق محمد البنا في تعلق على منشور بوفاة جدة راجح، قائلًا: "اللهم اغفر لها ولله الأمر والدوام".

والد "شهيد الشهامة" ينادي بالإفراج عن المعتقلين بسبب القضية: حافظوا على هدوء البلد

كما دعى محمد البنا والد "شهيد الشهامة" بالإفراج عن المتقلين الذين تسببوا في أعمال شغب أمام المحكمة في اليوم الأول من محاكمة راجح، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أتمنى الإفراج عن المعتقلين مش عاوزين نزود الشحنات، في ناس في شبين وناس في تلا محبوشين، أتمنى يحافظوا على هدوء البلد ويزودوا ثقة الناس في مؤسسات الدولة".

والد محمود البنا يرفض الجزم بالتلاعب في سن راجح: لم اتطلع على الأوراق

فيما رفض والد البنا الجزم بسن راجح الحقيقي على الرغم من أن هناك البعض يحاولون التشكيك في نزاهة القضاء، بكلام يفيد بالتلاعب في الأوراق الرسمية لإثبات أن راجخ تحت السن القانوني، وهو ما لم بوافق عليه والد "شهيد الشهامة".

وقال: "والله الأقوال كتير في ناس تقول راجح عنده 18سنة، وناس تقول 19، لكن أنا مقدرش أجزم لأني متطلعتش على ورق والمعلومات عندي مش مؤكدة".

محمد البنا يشكر المصريين على تعاطفهم مع القضية: شعبنا محترم وعنده إنسانية

بينما شكر فني الإلكترونيات محمد البنا، الشعب المصري الذي قدم واجب العزاء له في وفاة نجله، قائلًا: "الناس جاية من محافظات كتير منعرفهمش حريم ورجالة وشباب صغير، حالة تعاطف كبيرة، وحتى الكاتدرائية كلمتني وعزتني، خلوا عندي سعادة واطمئنان، شعبنا محترم وعنده إنسانية".

والد البنا ينفي شائعة الابتزاز المادي من والدة راجح: محصلش

ومن جانبه، نفى والد البنا ما تردد من شائعات بشأن عرض والدة راجح لمبالغ مادية على أسرته؛ للتخلي عن القضية، وأيضًا الشهادة المزيفة للفتاة روناء المشتركة في الواقعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر: "قالوا شائعة إن والدة الجاني عرضت فلوس، وإن البنت غيرت أقوالها وده محصلش، ودي بوستات مصطنعة".