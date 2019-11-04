افتتح وزير الدولة للإنتاج الحربي، 4 وحدات للرعاية الصحية داخل المركز الطبي التخصصي التابع لوزارة الإنتاج الحربي بحلوان، بحضور قادة القوات المسلحة بالوحدات والمستشفيات العسكرية.

وشملت الافتتاحات: وحدة جديدة للرنين المغناطيسي مدعمة بأحدث جهاز رنين مغناطيسى بمصر، ووحدة جديدة لصحة المرأة والمناعة وهي مدعمة بجهازين "ماموجراف وسونار" وعيادات للكشف عن أورام الثدي وعيادات لتنظيم الأسرة، وتجديد ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي لتضم 28 جهازا للغسيل الكلوي بدلاً من 14 جهاز مدعمين بأحدث كراسي للغسيل بدلاً من الأسّرة بخلاف وجود جهازين للغسيل الكلوي بوحدة الرعاية المركزة بالمركز، بجانب افتتاح مبنى إداري جديد يضم "مكاتب إدارية، مخازن، أرشيف في ظل التوسعات التي يقوم بها المركز).

وتم استعراض العديد من أعمال التطوير التي تمت بالمركز الطبي، خلال هذا العام ومن بينها تجديد وحدة الأطفال المبتسرين وزيادة عدد الأسّرة الخاصة برعاية الأطفال وإمدادها بـ3 أجهزة تنفس صناعي و2 جهاز تدفئة أطفال، مع استخدام أجهزة حديثة للتعقيم وتم تجديد ورفع كفاءة غرف المرضى والنزلاء.

وتم التأكيد خلال الافتتاح على أن ما أٌَُتخذ من إجراءات لتجديد ورفع كفاءة الوحدات الصحية بالمركز الطبي التابع للوزارة يأتي في إطار اهتمام "الإنتاج الحربي" بتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية المميزة للمواطنين والعاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم.

وفي إطار المشاركة في دعم المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة والسكان مثل مبادرة "100 مليون صحة" و"صحة المرأة"، وقد تمت الإشارة إلى أن المركز الطبي يقدم الخدمات الطبية للمواطنين بأسعار مميزة في متناول الجميع ويقدمها فريق من الاستشاريين والأطباء من كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والقوات المسلحة، وذلك لضمان خدمة طبية على أعلى مستوى.

كما يقدم المركز أسعار مخفضة للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها المختلفة والمحالين للتقاعد وأسرهم وتصل نسبة استقبال المرضى من العاملين وأسرهم ما يقرب من الـ77 ألف متردد سنوياً، كما تتراوح نسب العمليات التي يقوم بها المركز شهرياً بين 450:400 عملية في مختلف التخصصات، وهناك عيادات خارجية في مختلف التخصصات تعمل طوال أيام الأسبوع على فترتين مسائية وصباحية وأنه يتم الإعداد والتجهيزلإدراج فترة ليلية مستقبلا.