التنمية المحلية: تيسير منظومة النقل للمواطنين على رأس أولوياتنا

يتفقد وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية المهمة بنطاق المحافظة، لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لأحياء ومدن المحافظة وخلق محاور مرورية جديدة.

وشملت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، تفقد شوارع ترسا والشعب والصدر والثلاثيني وخاتم المرسلين ومحور ترعة الزمر.

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير منظومة النقل للمواطنين، من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والحيوية بالمحافظات، لما تمثله من أهمية لتسهيل حركة المواطنين بين المدن وعواصم المحافظات أو حركة الاستثمار، إضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة وإحداث نقلة نوعية بمحافظات الجمهورية في مستوى النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وخلال الجولة، استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة لعدد من شكاوى المواطنين بشارع مستشفى الصدر، بوجود أعداد كبيرة من التوك توك تعيق حركه المارة، وتتسبب السرعات الزائدة لهم في وقوع العديد من الحوادث، وتم التأكيد على رؤساء الأحياء ومديرية الأمن بشن حملات مرورية على مركبات التوك توك، لضبط المخالفين والاهتمام بشكاوى المواطنين.

وأكد الوزير أنّ محافظة الجيزة تشهد تطوير عدد من المحاور المهمة لخدمة المواطنين، أبرزها طرق المريوطية بالعمرانية وطراد النيل بالوراق ومحور ترعة عبدالعال، الذي يعد طريقا حيويا يساعد في حل التكدسات المرورية ببولاق الدكرور، وتطوير شوارع شهاب والبطل أحمد عبدالعزيز ومحيي الدين أبوالعز وغيرها من المحاور المهمة التي تساهم في رفع كفاءة الطرق بالمحافظة.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة تطوير العديد من المحاور المرورية الموازية للطرق الرئيسية بالمحافظة، والتي من شأنها تفتيت أي تكدسات أو اختناقات مرورية، لافتا إلى استكمال أعمال تطوير شارع ترسا من تقاطع المحولات وحتى شارع عثمان محرم، باعتباره أحد المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم، إذ تمّ الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير للشارع في المنطقة من طريق المريوطية وحتى شارع المحولات ،شملت رصف للاتجاهين وإنشاء جزيرة وسطى وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين وبلدورات بطول نحو 2100 متر .

ولفت إلى أنّ المحافظة تنفذ حاليا أعمال تطوير لعدد من المحاور المرورية بنطاق أحياء العمرانية والهرم وبولاق والدقي والعجوزة، تساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة مرورية بالطرق الرئيسية، مؤكدا حرص المحافظة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخصيص 375 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 للنهوض بمستوى الطرق والإنارة وبرامج تحسين البيئة بالأحياء والمراكز والمدن والقري التابعة لها، لافتا إلى تخصيص 131 مليون جنيه للمشروعات في المراكز والمدن ولدعم القرى الأكثر احتياجا، في إطار خطة المحافظة بالاهتمام بالمناطق الشعبية والريفية الأكثر احتياجا لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح تخصيص 119 مليون لمدينة الجيزة والأحياء بالمحافظة، حيث تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية، وتحسين بيئة ومد وتدعيم شبكات كهرباء ومعدات نظافة وإنارة، وتدعيم احتياجات وحدات محلية للنهوض بالبنية الأساسية.