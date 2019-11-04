أعلنت الشرطة الهندية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلة يدوية بسوق مزدحم في مدينة "سارينجار" عاصمة إقليم "كشمير" إلى قتيل واحد على الأقل و25 مصابا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الرئيس بمدينة "سارينجار" لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن بعض المصابين في حالات حرجة.

ويأتي الهجوم بعد مرور أسبوع واحد من إصابة 20 شخصا على الأقل؛ جراء إلقاء مسلحين قنبلة يدوية على محطة للحافلات ببلدة "سوبور" بإقليم "كشمير" الهندي.

وكانت الشرطة الهندية أعلنت في وقت سابق، اليوم، إصابة ما لا يقل عن 19 شخصا إثر إلقاء شخص قنبلة يدوية بسوق مزدحم في "سرينجار" عاصمة الجانب الهندي من إقليم كشمير.

وذكرت صحيفة"إنديا إكسبريس" الهندية-عبر موقعها الإلكتروني- أن الشرطة لم تتمكن من التعرف على هوية منفذ الهجوم أو القبض عليه.