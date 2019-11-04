حصل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا بسوهاج، على موافقة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإضافة مليون جنيه لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبدء إنشاء وحدة بيطرية جديدة بقرية الكوم الأصفر بمركز طهطا.

وكان "سالم"، تقدم بعدة طلبات لوزيرة التخطيط باعتبارها مطالب ملحة وضرورية لخدمة أبناء مركز ومدينة طهطا وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وتضمنت الطلبات إنشاء وحدة بيطرية بقرية "الكوم الأصفر" على قطعة أرض مخصصة لهذا الغرض منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يتم البت في هذا الشأن، وأن الوحده البيطرية الجديدة بـ"الكوم الأصفر" سوف تقدم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، على أن يبدأ التنفيذ ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019 - 2020.