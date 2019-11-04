قال محمد الحدق عضو شبعة اللحوم بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار اللحوم بالأسواق المصرية هبطت بشكل ملحوظ ولأسباب عدة، تمثلت أولها في قرار إلغاء ذبح اللحوم البتلو: "كانت خطوة مهمة جدا وأول خطوة صح".

وأضاف "الحدق" خلال مداخلة بالفيديو كونفرانس ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه بعد ذلك الإجراء تمت زيادة منافذ بيع القوات المسلحة للحوم، وهو ما عمل على زيادة المعروض من اللحوم؛ بخلاف عوامل عدة مثل عزوف عدد كبير من المواطنين على شراء اللحوم، موضحا أنه ومن المتوقع أن تهبط أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة بعد مراقبة عدم ذبح الخراف بالمنازل أيضًا من خلال حملة تفتيشية قوية لمراقبة ذلك الإجراء.

وأكد أن فارق أسعار اللحوم بين المدن والأقاليم يأتى بسبب ما يتكبده بائعي اللحوم من مصاريف للنقل والعرض بمحلاتهم ورسوم دفع الإيجار وما شابه.