أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

وصرح المتحدس الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس هنأ ترامب على جهود الولايات المتحدة الأمريكية فى مكافحة الإرهاب، وبما يساهم فى تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي والدولي.

وخلال الاتصال، تقدم السيسي بالشكر والتقدير للرئيس ترامب على استضافة ورعاية الولايات المتحدة للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والتى تجري يوم 6 نوفمبر الجاري فى واشنطن على مستوى وزارء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا.

ومن جانبه، أكد ترامب على اهتمامه الشخصي وحرصة البالغ على نجاح هذه المفاوضات، وأنه شخصيا سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، فى مستهل هذه المفاوضات، تأكيدا لحرصة البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسيان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.