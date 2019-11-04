ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، 22.118 طن حلوى مولد ومواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر فى 4 محافظات.

تحرير 1900 قضية لتجار الحلوى

وشنت الإدارة حملات تموينية لضبط جرائم الغش التجارى، أسفرت عن ضبط 1904 قضية متنوعة خلال 48 ساعة، تضمنت ترويج 12 طن حلوى مولد فاسدة كما تم ضبط مسئول مصنع للصناعات الغذائية «بدون ترخيص» فى محافظة الجيزة بحيازته 4٫118 طن من الجبن الأبيض، والرومى، واللانشون، داخل عبوات بدون تاريخ الإنتاج والصلاحية.

القبض على مسئول مصنع فى الجيزة ومداهمة مخزن فى الغربية

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة الهرم بحيازته 1٫5 طن من خل الطعام والسكر معبأة فى تنكات وشكائر بدون أى بيانات وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة بدون تاريخ للصلاحية، و7700 عبوة زيت طعام وسكر مطحون معبأة بدون تاريخ إنتاج وصلاحية.

وتم ضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف «بدون ترخيص» فى محافظة الغربية لحيازته 2٫5 طن من الأعلاف الحيوانية المعبأة داخل شكائر غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإضافة إلى ضبط مسئول مخبز بلدى فى دار السلام بمحافظة القاهرة لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية يومية واستيلائه على 40 ألف جنيه مقابل إنتاج وتصنيع خبز دون إنتاجه فعلياً.

وضبطت الحملات مالك محل منتجات ألبان «بدون ترخيص» فى المحمودية بمحافظة البحيرة لحيازته 2 طن «ملح سياحات» غير صالح للاستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية، وضبط عامل بصيدلية فى النزهة بالقاهرة لحيازته 60 ألف عبوة وقرص أدوية خاصة لعلاج السمنة، السكر، المخ والأعصاب، والمكملات الغذائية مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.