قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن هناك حالة من الاستقرار على مستوى التعاملات على الأسواق لفترة لابأس بها وهو يسمح بوجود طروحات جديدة في الفترة الحالية أياً كانت الملكية سواء القطاع الخاص أو العام أو ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوته لطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وأكد رئيس البورصة المصرية، أن شهية المستثمرين الأجانب مفتوحة جداً للاستثمار في مصر، خاصة بعد الإصلاحات الجريئة التي أجرتها مصر في نوفمبر 2016، والدليل على ذلك عندما نقارن صافي استثمارات الأجانب في هذه الفترة ارتفعت قبل الإجراءات الإصلاحية مقارنة بالفترة التالية حيث كانت 2 - 3 مليار جنية فقط والآن نتحدث عن محفظة الاستثمار في الأسهم فقط 21 مليار جنيه وهو تطور كبير.

وأضاف "فريد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، أن قيم التداول ارتفعت خلال العامين الماضيين، حيث كان التحدث عن قيم في المتوسط تداول 400 مليون الآن أصبحت تتراوح بين 800 مليون جنيه و مليار جنيه، وأوقات أخرى كانت تتجاوز المليار والمليار ونصف جنية.

وتابع: "حتى نرفع قيم التداول فنحن نحتاج لشركات تمتلك قيم مضافة كاملة ذات أحجام كبيرة في الطروحات وثانياً عامل الطلب على هذه الشركات سواء المحلي أو الأجنبي وكنا في فترات الترويج للطروحات يقال لنا من قبل المستثمرين الأجانب نحتاج لشركات جديدة وكبيرة وهذا تحقق في نموذج طرح الشرقية للدخان الذي شهد معدلات تغطية طيبة لأن حجمه كبير فنحتاج سلسلة قيمة مضافة كاملة الفترة القادمة".