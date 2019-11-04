أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك تفاهم كبير في رؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرة الأمريكي دونالد ترامب في الكثير من القضايا، كما أن العلاقات المصرية الأمريكية راسخة وممتدة منذ أكثر من 40 عاما وذات خصوصية كبيرة.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه كانت هناك مكالمة هاتفية بين السيسي وترامب منذ قليل ناقشا خلالها عددا من الملفات المشتركة، وكان ملف سد النهضة على رأس الأولوية، حيث أكد ترامب خلال المكالمة رعايته لمفاوضات سد النهضة والتي ستبدأ جولتها الأولى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن ترامب سيستقبل وفود الدول الثلاث في البيت الأبيض قبل بدء المفاوضات كدعم شخصي منه للمفاوضات، كما أن الأطراف الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان مرحبة بوجود أمريكا كوسيط في المفاوضات، مؤكدًا أن نقاط الاختلاف في المفاوضات واضحة وسيتم التركيز عليها خلال جولة المفاوضات بواشنطن.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته، بالمكالمة التي جمعته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إنهما تناولا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف رئيس الجمهورية، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتناني الشخصي وتقدير مصر لسيادته على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة".