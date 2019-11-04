قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن موقف مصر ثابت في ملف سد النهضة في إطار إعلان المبادئ بين الدول الثلاثة، حيث كان من ضمن المبادئ أنه إذا لم تسفر المباحثات عن أي اتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا يحدث اللجوء لطرف رابع بموافقة الدول الثلاثة، موضحًا أنه مر 4 سنوات من إعلان المبادئ ولم يسفر أي جديد ولم يتم الوصول إلى أي اتفاق.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن إعلان المبادئ بين الدول الثلاثة تضمن مبادئ جيدة للغاية مثل التعاون والتفاهم المشترك وحسن النوايا وعدم الإضرار بمصالح الغير، وتم تحديد مدة 15 شهرا للوصول إلى بعض النقاط والخروج باتفاق، وذلك منذ مارس 2015، لذلك تم لجوء الأطراف للولايات المتحدة الأمريكية كطرف رابع بالمفاوضات.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحرص على الخروج باتفاق ونتائج مرضية لكل الأطراف، يحافظ على حقوق مصر من مياه النيل، وحقوق أثيوبيا في التنمية، وسيتم استقبال وزراء خارجية الدول الثلاثة في البيت الأبيض، وهي بادرة طيبة وإيجابية من ترامب، مؤكدًا أن مصر تحرص على الحفاظ على حقوقها من المياه، وحرصها أيضًا على إحداث التنمية في أثيوبيا.

وتابع: "فيه فرق بين التنمية والحياة، مصر وقعت عام 1959 اتفاقية مع السودان بأن تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، والسودان 18 مليار متر مكعب، وكان عدد سكان مصر في وقتها 25 مليون شخص، واليوم تضاعف عدد السكان لـ أربع أضعاف وحصة المياه زي ما هي، الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن مصر تعاني من فقر مائي، حيث إن 500 متر مكعب للفرد سنويا يعني فقر مائي طبقا للمعدلات العالمية".

وأشار إلى أنه سيتم الاتفاق على فترة ملء الخزان وقواعد التشغيل ما بعد ملء الخزان وهذا شيء مهم جدا في الاجتماع القادم بواشنطن.