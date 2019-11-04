قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جدول الأعمال الخاص بمناقشات سد النهضة التي ستنعقد في واشنطن ستركز على ما تضمنه إعلان المبادئ التي وقعت عليه مصر وأثيوبيا والسودان على قواعد ملء وتشغيل السد بناء على التقارير الفنية للجان المتخصصة التي تم رفعها من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، مشددا على أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية كطرف رابع شيء هام للغاية، وكان باقتراح من مصر

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن الأمر متروك حاليا للجانب الأمريكي وللأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا من أجل الخروج باتفاق جيد يرضي كافة الأطراف، سواء جاء خلال جلسة واحدة أو جلستين أو يوم أو يومين، ولكن من المهم في النهاية الوصول إلى اتفاق، وحل كل النقاط العالقة بين الأطراف الثلاثة.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن إعلان المبادئ كان مهما للغاية، حيث يوضح الطريق الذي ستسير فيه المفاوضات، وأن أي اتفاق بين أطراف متعددة يسبقها إعلان مبادئ ، موضحًا أن مفاوضات سد النهضة قتلت بحثا الفترة الماضية سواء في إطار الاجتماعات الثلاثية أو الثنائية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته، بالمكالمة التي جمعته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إنهما تناولا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف رئيس الجمهورية، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتناني الشخصي وتقدير مصر لسيادته على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة".