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عاجل.. اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي شمالي سوريا

عاجل.. اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي شمالي سوريا

انهيار الجزء الثاني لمصنع قليوب المحترق ومواصلة الجهود لإخماد النيران

انهيار الجزء الثاني لمصنع قليوب المحترق ومواصلة الجهود لإخماد النيران

مراد وهبة: مصطلح "الذكاء" وهم.. ووقوع تفاحة على رأس نيوتن "خرافات"

مراد وهبة: مصطلح "الذكاء" وهم.. ووقوع تفاحة على رأس نيوتن "خرافات"

متحدث البرلمان: هناك ردع حقيقي لأي متعدٍ على أراضي الدولة

متحدث البرلمان: هناك ردع حقيقي لأي متعدٍ على أراضي الدولة

يظهر خلال أسابيع.. شركة فيسبوك تغير الشعار الخاص بها

يظهر خلال أسابيع.. شركة فيسبوك تغير الشعار الخاص بها

"النواب": المجلس وافق على مد "الطوارئ" لوجود حرب حقيقية ضد الإرهاب

"النواب": المجلس وافق على مد "الطوارئ" لوجود حرب حقيقية ضد الإرهاب

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"قصر العيني" يحقق مع متهمي واقعة "الزيت": قد يحالون لـ"الطب النفسي"

"قصر العيني" يحقق مع متهمي واقعة "الزيت": قد يحالون لـ"الطب النفسي"

"البلاك فرايداي" يشعل المنافسة بين الشركات.. وتخفيضات تصل إلى 80%

"البلاك فرايداي" يشعل المنافسة بين الشركات.. وتخفيضات تصل إلى 80%

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. احتمال سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. احتمال سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء

نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

النادي الإعلامي يسلم صحفي "الوطن" جائزة المركز الأول للتميز الصحفي

النادي الإعلامي يسلم صحفي "الوطن" جائزة المركز الأول للتميز الصحفي

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