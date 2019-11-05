قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية تصر على مسار المفاوضات والمسار السلمي والتفاهم الكامل والشفافية لآخر مدى ولآخر نقطة في ملف سد النهضة.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن العلاقات الشخصية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة جدا، ومتميزة جدا وهناك تفاهم وهناك تبادل لوجهات النظر بشكل منتظم، وكان هناك عدة لقاءات جمعتهما معا، أثناء تولي ترامب رئاسة أمريكا وحتى قبل الانتخابات الأمريكية.

وتابع: "العلاقات المصرية- الأمريكية في أفضل سنواتها وفي أفضل أطوارها حاليا، التفاهم على جميع المستويات سواء السياسة والأمنية والاقتصادية والتجارية وتبادل المعلومات والتعاون العسكري".