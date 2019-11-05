انهيار الجزء الثاني لمصنع قليوب المحترق ومواصلة الجهود لإخماد النيران

انهار الجزء الثاني من مصنع أبو حوا للدراجات البخارية بقليوب نتيجة الحريق الذي نشب به اليوم وتعكف قوات الحماية المدنية على إطفائه منذ 5 ساعات وحتى الآن.

كان الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، قد وجه بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم بمصنع أبو حوا للدراجات البخارية، أمام مصنع ماكرو قليوب على الطريق الزراعي.

وأكد حامد طلبة رئيس مدينة قليوب أن الحريق اندلع بالأمس في الـ 5 مساء بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 متر ثم امتد إلى مساحة 4200 متر وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاثة طوابق ولا توجد خسائر في الأرواح ولا إصابات، وما زالت جهود السيطرة على الحريق مستمرة حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو حوا" بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وجرى السيطرة على الموقف وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبو حوا لتصنيع الموتوسيكلات وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح حيث يجري محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة حيث يتسبب في شدتها إحتراق الكوتش والذي كان بكميات كبيرة بالمصنع.