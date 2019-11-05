بعث " بول جارنييه" السفير السويسري بالقاهرة، خطابا رسميا موجها للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قدم خلاله الشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعوته لحضور ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان الذى عقد بمدينة سانت كاترين في الفترة من 10 إلي 12 أكتوبر 2019 .

وذكر السفير السويسرى في الخطاب " أنه قضي أوقاتا رائعة بمدينة سانت كاترين" موجها الشكر لمنظمي الملتقى كما أشاد بحسن الاستقبال والضيافة والتأمين الجيد.

وكان ملتقي سانت كاترين قد عقد في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019 في نسخته الخامسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزراء و40 سفيرا بالإضافة للوفود ممثلي الطوائف الدينية المختلفة ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية، وحقق الملتقى نجاحا باهرا أشاد به الجميع داخل وخارج مصر.