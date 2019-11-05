تحولت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الساعة الـ1:30 ليلا على فترات متقطعة إلى سيول في مقاطعة مرمريس التابعة لمدينة موغلا التركية.

وذكرت صحيفة سوزجو أن المدينة تحولت إلى ما يشبه البحيرة بسبب مياه الأمطار التي استمرت في الهطول لمدة ما يقرب من ساعتين ونصف، مما أدى لشلل حركة المرور في المدينة وتعطل المواطنين الذين حوصروا داخل سياراتهم في المياه.

كما تحول تقاطع كيتنسي وشارع أتاتورك إلى بحيرة وغمرت المياه السيارات المركونة في الشوارع.

كما غمرت المياه أيضا العديد من المنازل والبنوك وأماكن العمل بسبب فيضانات المياه في العديد من المناطق داخل المدينة، وذكر أيضا أنه كانت هناك حالات انقطاع التيار الكهربائي، مما أدي لتوقف أنظمة الإنذار في العديد من الشركات.