أقدم شاب فى العقد الثالث من عمره، على الانتحار بإلقاء نفسه من فوق برج إحدى شبكات المحمول، بمدينة كفر الدوار، بالبحيرة، فيما تحاول الجهات الأمنية إقناعه بالنزول ومعرفة دوافعه.

يذكر أن هذه هى المرة الثالثة التى يحاول فيها "سيد.أ" الانتحار من هذا المكان، وعلى مدار هذا العام حاول "سيد" الانتحار من أعلى برج شبكة محمول، بالقرب من شريط السكة الحديد بكفر الدوار، وبعد إنقاذه في المرتين الأولتين، قال أن ضغوط نفسية وخلافات أسرية هى ما دفعته لفعل ذلك.

وكانت الجهات الأمنية بكفر الدوار، قد تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد محاولة أحد الأشخاص الانتحار من أعلى برج المحمول، بالانتقال والفحص تبين أنه الشخص الذى حاول الانتحار مرتين قبل ذلك من نفس المكان.

وتكثف القيادات الأمنية جهودها لإقناع "سيد" بالنزول وإنقاذ حياته، وسط تجمع العشرات من أهالي المدينة حول موقع الحدث.