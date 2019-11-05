أخمدت اليوم الثلاثاء قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي حريق اندلع بمنزلين وحظيرة ماشية، بقرية بني حسن الأشراف التابعة لمركز المنيا، ونتج عن ذلك إصابة سيدتان، ونفوق بقره.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من عمليات النجدة بنشوب حريق بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة المنيا.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق في منزلين ريفيين أحدهما مسقوف بجريد النخيل والبوص، وكذا حظيرة ماشية، ونتج عن ذلك احتراق سطح المنزلين بالكامل وإصابة "رويدا-ل "22 عاما، و"مريم- م" 28 عاما، ربه منزل، بحروق من الدرجة الثالثه، ونفوق رأس ماشية "بقرة"، وبسؤالهما لم يتهما أحدا بالتسبب في إشعال الحريق.

وأفادت التحريات الأوليه أن المنزلين ملك كلا من: "و-ك" 57 عاما، و"م-ل" 33 عاما مزارعين، وبسؤالهما رجحا نشوب الحريق بسبب إلقاء أحد المارة لسيجارة مشتعلة علي بعض القش الملاصق للمنزل الأول، مما أدى إلى امتداد الحريق للمنزل الثاني والحظيرة الملاصقة له، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.