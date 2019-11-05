قال محمود السلية، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، إن القيادة السياسية تبذ مجهودات ضخمة من أجل رفع كفاءة شبكة الطرق في الجمهورية كافة.

وأضاف "السلية" خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار TEN، والمذاعة على فضائية TEN، أن ما شهدته المدينة اليوم، من افتتاح طرق وكباري جديدة من شأنها تعزيز أوجه التنمية فيها، وإضافة كبرى لتنمية وتأمين حركة الطرق بين المحافظات بعضها البعض، موضحا أن المدينة قد شهدت افتتاح محور عرضي لربط 3 محاور طولية، ما عمل على زيادة الأراضي المطروحة للاستثمار وتقليل زمن التحرك والحوادث التي كانت تحدث على ذلك الطريق.

وأكد أن هناك مجهودات ضخمة تتم حاليا لنقل المرافق وتحديد الطرق ومعاجلة مخرات السيول والتأمين والإمداد بعناصر التأمين الطبي والإسعاف على الطريق: "كل حاجة معمولة بطريقة علمية ومتميزة جدا"، مشيرا إلى أن الطريق الجديد يوفر للمسافرين من السويس أو القاهرة أمانا كبيرا مع قلة الحوادث المرورية خلاله.

ومازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمود إبراهيم رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، والرائد محمد فتحي محمود المشرف على المشروع، خلال افتتاحهما محورين عرضيين يصلان بين طريق السلام والطريق الدائري بشرم الشيخ.

وافتتح الرئيس السيسي المشروع عبر الفيديو كونفرنس، لكنه لاحظ وجود "فازات كبيرة" على جنبات الطريق، فعلق مازحا: "انتوا هتسيبوا الحاجات اللي انتوا حاطينها تزينوا بيها الطريق ولا إيه؟!".