نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما يُتداول بشأن هجوم الوزير على المعلمين، مؤكدة أن الوزير تحدث خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العربي للتنمية المستدامة، عن تطوير العملية التعليمية بكامل عناصرها، وأنه يقدر المعلمين جميعًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "حديث الوزير اجتزأ من سياقه وحُرِّف لغرض التأثير علي العلاقة بين الوزارة والسادة المعلمين وهم العمود الأساسي للعملية التعليمية والعنصر الفعال في بناء ورفعة الإنسان المصري، وأن ما يتم تداوله غرضه التأثير علي مصلحة العملية التعليمية أو المعلمين في مصر بالسلب".

وكان خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، استنكر تصريحات وزير التعليم عن المدرسين الأكبر سنا، واعتبرها تصريحات لا تهدف إلا لإلقاء اللوم على الآخرين في ظل ماتشهده عملية تطوير التعليم من معوقات.