نفى بسكاوي مصطفى مدير إدارة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، غلق فصل كامل بمدرسة النيل التابعة لإدارة العمرانية، لظهور عدد من الحالات المرضية بالمدرسة.

وقال بسكاوي لـ"الوطن" إنّ أحد الطلاب أصيب بارتفاع شديد في درجات الحرارة، ونقل إلى المستشفى لاتخاذ الازم، وتم إبلاغ وزارة الصحة بالأمر، موضحا أنّ لجنة تابعة لمديرية الصحة بمحافظة الجيزة عقّمت فصل الطالب واتخذت الإجراءات الاحترازية.

وأكد مدير إدارة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة أنّ اليوم الدراسي يعمل في مدرسة النيل بلا أي مشكلات، ولم يتم اتخاذ قرار بغلق أي فصل أو وقف الدراسة، مشيرا إلى أنّ قرار الغلق يكون من وزارة الصحة – إذا رأت خطورة – وليس من إدارة التربية والتعليم.

وكانت حالة من الرعب انتابت عددا من أولياء أمور مدرسة النيل، وأعلنوا عبر الجروب الرسمي للمدرسة على فيس بوك منع أبنائهم من الذهاب للمدرسة حتى استيضاح الأمر، خوفا على انتقال العدوى لأولادهم.