شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وخلال كلمته أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددا على أن اتفاق رياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز". وأضاف ولي العهد السعودي: "سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي". وتابع: "عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية. هدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية".

وقال الشيخ محمد بن زايد: "أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى " اتفاق الرياض"، مضيفا: "تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية". وأبدى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم، ترحيبه بالاتفاق الذي جرى توقيعه في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال "جريفيث"، إن الاتفاق الموقع في المملكة العربية السعودية يشكل خطوة نحو الحل السلمي للأزمة.

"اتفاق هام في إطار العمل كانت اليمن بحاجة ماسة له"، هكذا علق نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية، على الاتفاق، وقال، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "اليمن كان بحاجة لتوحيد الصف اليمني الداخلي وهذا الاتفاق جاء من أجل التحرك إلى الأمام".

وأضاف "عبدالحفيظ": "الاتفاق يقضي بشكل أساسي على التشرذم الذي كان قائما بين الجيش الوطني والقوات الأخرى تحت مسمى المقاومة الشعبية، كل هذه القوات ستكون تحت راية وزارة الدفاع والتحالف العربي، وهذا سيجعل الجميع يشكلون قوة عسكرية موحدة باتجاه الهدف الرئيسي باستعادة الدولة اليمنية من الميليشيات الحوثية، لأن التشرذم وما حدث نتيجة له الحوثيون كانوا هم المستفيد الأكبر منه".

وقال المسئول الحكومي اليمني: "أيضا هناك تفاق لتوحيد القوى الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية اليمنية، ما يعني حالة استقرار على الأراضي المحررة من الحوثيين والتي تشكل 80% من اليمن، والتي عانت نتيجة وجود قوى أمنية تعمل خارج نطاق الحكومة وسيكون هناك تواجد أمني رسمي على لها علىى عدن".

ولفت "عبدالحفيظ" إلى أنه ستكون هناك ترتيبات سياسية لحكومة شبه مصغرة تحوي بالمناصفة القيادات الشمالية والقيادات الجنوبية، وسيكون ذلك واضحا من خلال الحكومة القادمة، بحيث يعمل الجميع تحت مظلة واحدة وهو اليمن الموحد. وقال "عبدالحفيظ" إن المملكة العربية السعودية قامت بجهود جبارة من أجل وحدة اليمن وسلم اليمن لتظل "الرياض".