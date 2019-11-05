وافقت وزيرة التضامن، على تشكيل لجنة لبحث إشكاليات تكافل وكرامة بمحافظة المنيا ومراكزها المختلفة وفى القلب منها مركز ملوي، بسبب تعدد الإشكاليات والشكاوي خلال الفترة الأخيرة من خروج واستبعاد الأهالي المستحقين، على أن تقدم تقريرا شاملا عن أوضاع هذا الملف للجنة التضامن بمجلس النواب خلال أسبوعين.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بمشاركة وزيرة التضامن، وأكد النائب عمرو غلاب، عضو البرلمان عن محافظة المنيا، أن إشكاليات تكافل وكرامة في المحافظة كبيرة، والمواطن يئن من هذه الإشكاليات، التى تعطي رسالة سلبية عن برامج الحماية الاجتماعية رغم أهميتها ورسالتها الإيجابية التى تقوم بها الدولة لصالح المواطنين.

وأكد غلاب أن البيروقراطية لدى بعض المتعاملين في هذا الملف تحتاج لتدريب شامل للعاملين من أجل إنهاء مصالح المواطنين وعدم تعطيلها، وإنجاز هذه المهام من أجل المواطن، مؤكدا على برامج الحماية الاجتماعية دور إيجابي للدولة ومن ثم إهداره وإهدار نتائجه الإيجابية بالصورة التى يتداولها الكثير أمر ليس إيجابي.

واتفق معه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه تم التوافق علي تشكيل لجنة لبحث هذه الإشكاليات فى محافظة المنيا وتقديم تقرير للبرلمان من وزارة التضامن، وسيتم إخطار النواب بهذا، حتى يكونوا على صورة واضحة بمجريات الأوضاع ويدركوا من هم مستحق ومن لا يستحق ويتم حل الإشكاليات بشكل عام.

من ناحيتها اتفقت وزيرة التضامن غادة والي، مؤكة على أنها ستزور المنيا قريبا، وقبل أن تزورها ستقوم لجنة من الوزارة حيث المختصين بهذا الملف بدراسة كل هذه الإشكاليات التى تمت إثارتها وتقديم تقرير للبرلمان، من أجل حلها وبحثها وفق الضوابط المعمول بها.