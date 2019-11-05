فودة: 500 ألف سائح بريطاني زاروا شرم الشيخ في 2018

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة "2019 World Travel Market" التي تنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن ببورصة لندن الدولية للسياحة بحضور وزيرة السياحة.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة السياحة، اليوم، بالجناح المصري المشارك أعرب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، قائلا إن أعداد السائحين البريطانيين إلى مصر العام الماضي وصل إلى ما يقرب من 500 ألف سائح رغم القيود التي كانت مفروضة على رحلات الطيران إلى شرم الشيخ.

وأكد أن مصر خلال السنوات الخمس الماضية استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة وتستعيد مكانتها الدولية وسيشهد القطاع السياحي بشرم الشيخ في 2020 عصرا جديدا خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيساعد على تنوع المقاصد السياحية بالمدينة إضافة إلى مقوماتها المتفردة التي تجذب العالم إليها.

وأشار أن مدينة شرم الشيخ بها 500 فندق ومنتجع سياحي، وأنها إلى جانب كونها من أهم المقاصد السياحية عالميا فهي أصبحت مشهورة جدا بسياحة المؤتمرات، وأنها استضافت العام الماضي أول قمة عربية أوروبية.

وأضاف أنه جرى تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لاستقبال المراكب السياحية الكبيرة، كما تم إنشاء طريق سريع جديد من نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 334 كم ليختصر المسافة من القاهرة إلى شرم الشيخ لتستغرق 3 ساعات، داعيا الجميع إلى السفر إلى مدينة شرم الشيخ للاستمتاع بمقوماتها المتفردة.