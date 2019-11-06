دبلوماسي سابق عن مفاوضات سد النهضة: على إثيوبيا إبداء مرونة في موقفها

أشاد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية سابقًا، بدخول الولايات المتحدة الأمريكية كطرف رابع في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بعد تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، موضحًا أن دخول واشنطن كطرف رابع جاء ضمن إعلان المبادئ التي وقعت عليها الدول الثلاث في مارس 2015.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة جاء بطلب مصر وفقا للمادة العاشرة من إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، وتنص في صياغتها على أنه في حال لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق أو الوساطة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية سابقًا، أن الوساطة الأمريكية في ملف سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تستهدف تقريب وجهات النظر وطرح رؤى، مشددًا على ضرورة انعكاس هذه المفاوضات على دور اللجان الفنية المشكلة بين الدول المعنية وهى مصر وإثيوبيا والسودان، كما أنه من الضروري إبداء الجانب الإثيوبي مرونة في موقفه.