أعلن مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، عن كشف أثري جديد سيتم الإعلان عنه خلال بضعة أيام في جبانة منف، وسيتم اكتشافه بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام، "اللي هيحضر الكشف الأثري ده هيبقى زي المدمن ومش هيسيب كشف مش هيحضره".

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه من المقرر تخصيص قاعة في المتحف المصري الكبير لخبيئة العساسيف المكتشفة الشهر الماضي بالبر الغربي بالأقصر حيث تم الكشف عن 30 تابوتًا في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، وتم الكشف عنها بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم.

من ناحية أخرى، وجه أمين المجلس الأعلى للآثار، الشكر والتقدير لمجلس النواب لتعديل القوانين من أجل تغليظ عقوبة الإتجار في الآثار والحفر خلسة وإخفاء الآثار، حيث تم تغليظ العقوبات وأصبحت جناية وليس جنحة والعقوبة تصل إلى السجن المشدد 15 عاما، والغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأوضح أن وزير الآثار ناقش في مجلس النواب قانوني الهيئة الاقتصادية للمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة بالفسطاط وتم موافقة مجلس النواب عليهما، موضحًا أنه حضر جلسة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب بالأمس، وتساءلت نائبة عن عدم وجود تمثال أثري في ميدان محطة السكة الحديد، فطلب منها إعطاءه ساعتين للإجابة على هذا السؤال، وفي أقل من 7 دقائق، كانت الإجابة لدى النائبة بأن التمثال الأثري نقل إلى مخزن أثري بالشوبك مع تطوير الميدان.