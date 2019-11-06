لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزلها بدائرة مركز المراغة بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من بورود بلاغ لمركز شرطة المراغة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "خديجة. ص. ح" عامين وتقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء سقوط من علو.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدتها "ورده. م. ن" 37عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها أعلى سلم الطابق الثاني بالمنزل انزلقت قدمها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.