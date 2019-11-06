أصلح قسم الإرشاد والصيانة والتعمير في مجلس ومدينة الحسنة، جميع الطرق والمنحنيات التي خلفتها السيول على الطرق القادمة من سفوح الجبال والوديان.

ورافق فريق العمل برئاسة معتز محمد طلعت طاهر رئيس المجلس، الحملة الميكانيكية بما فيها أقسام الفنيين والصيانة، ومعدات ولودار وسيارات نقل كبيرة برئاسة أحمد نايل نورالدين مسؤول الحملة والإصلاحات.

حيث وتمت ازالة رواكد الرمال والطين من الطرق الرئيسية والفرعية، وإعادة جميع الطرق المتوقفة للعمل مرة أخرى، ووضع إرشادات الطريق بالسماح بالمرور وأن الطريق أمن تماما.

قال معتز طلعت، رئيس المجلس، إن قسم الصيانة أعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي، وأنه تمت إزالة الرمال ومعاينة السدود التي أعاقت خطوط السيل، وبدأ العمل الفعلي بعمل ممرات أخرى للسيول القادمة من الوديان وسفوح الجبال الملاصقة للقرى بنطاق مركز ومدينة الحسنة بالكامل.