أخلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الحماية المدنية وقوات الشرطة، قبل قليل، منزلاً مكون من 4 طوابق بمنطقة منشية ناصر التابعة للمركز والمدينة، وذلك عقب سقوط "بلكونة" الدور الرابع، على الطابق الثالث، دون وقوع إصابات، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانهيار بلكونة من الطابق الرابع على الثالث في منزل مكون من 4 طوابق ملك المواطن صلاح الدين .م. الكائن بمنشية ناصر التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، على الفور تم إخطار الحماية المدنية والشرطة ومجلس المدينة، لتحريك معدات خوفاً من وقوع إصابات، وتبين عدم وقوع إصابات بين السكان.

وجرى إخلاء المنزل من السكان، و عمل كردون أمني حول المنزل منعاً لأي إصابات، و إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، لسرعة إرسال لجنة للمعاينة على الطبيعة وعمل تقريراً لعرضه على الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشان المبنى.