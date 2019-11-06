ضبطت مباحث السكك الحديد بطنطا اليوم، ربة منزل أثناء ترويجها للمواد المخدرة "الهيروين " أثناء استقلالها قطار " القاهرة – الإسكندرية"، بنطاق محطة طنطا، وبحوزتها 25 جرام هيروين خام، بقصد الإتجار وقبل ترويجها على عملائها في الإسكندرية.

كان العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، تلقيى إخطارا من المقدم عمرو الحاروني معاون مباحث السكة الحديد بطنطا، بتوافر معلومات باستقلال " ه.م " 35 سنة، ربة منزل من محافظة الدقهلية، باستقلال قطار " القاهرة – الإسكندرية" ، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة تعتزم ترويجها على عملائها بمحافظة الإسكندرية .

وبتقنين الإجراءات، تم على الفور ضبطها داخل القطار خلال تواجده على رصيف محطة طنطا، وعثر بحوزتها على 25 جرام هيروين خام، بقصد الإتجار. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .