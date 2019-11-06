وجّه وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة للتفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية على أسعار جديدة لتوريد كتب الفصل الدراسي الثاني نتيجة انخفاض سعر التكلفة، بناء على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

وكانت وزارة التربية والتعليم تواصلت مع أصحاب المطابع الذين أبدوا تعاونًا ووافقوا على تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي بنسبة 3%، وذلك نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار.

ويأتي هذا في إطار هيكلة موازنة الوزارة للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتعزيز إصلاح المنظومة التعليمية.