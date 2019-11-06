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التحقيق مع طاقم إشغالات حي العجوزة لتقاعسهم عن خدمة المواطنين

التحقيق مع طاقم إشغالات حي العجوزة لتقاعسهم عن خدمة المواطنين

الركض لفترات قصيرة يقلل من مخاطر الموت المبكر

الركض لفترات قصيرة يقلل من مخاطر الموت المبكر

"زيادة الوعي بخطورة الفساد" بـ شباب أسيوط

"زيادة الوعي بخطورة الفساد" بـ شباب أسيوط

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