وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن تقنين أوضاع المواطنين الذين بنوا على أراض مملوكة لهم دون ترخيص.

وقال محمد حمدي دسوقي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنّه يجب حل مشكلات تقنين الأوضاع للمواطنين، لافتا إلى أنّ لجنة الإسكان بالبرلمان تعدل قانون التصالح في مخالفات البناء لتيسير الإجراءات على المواطنين، ومنح الفرصة للمواطنين للتصالح.

وأوضح ممثل محافظة القاهرة أنّ هناك توجيهات من المحافظة لكل الأحياء والمدن، بقبول كل طلبات تقنين الأوضاع المستوفية للشروط والإجراءات، مشيرا إلى أنّ من تقدموا بطلبات للتقنين في حلوان 43، وفي المعصرة 12، وهناك قانون للتصالح في مخالفات البناء.

وأكدت اللجنة مخاطبة مجلس الوزراء بشأن إمكانية فتح تركيب العدادات الكودية مرة أخرى لهذه المباني "مياه وكهرباء".

وقال حمدي عبدالوهاب عضو مجلس النواب إنّ هناك مبان عديدة في دائرته حلوان والمعصرة مبنية دون ترخيص، والمواطنون يرغبون في تقنين الأوضاع، لافتا إلى أنّ عدم التقنين يهدر ملايين على الدولة، مطالبا بتركيب العدادات الكودية في هذه المباني، منعا لإهدار نحو 10 ملايين جنيه على الدولة (مياه وكهرباء).