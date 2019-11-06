كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، الجهات المعنية بحي شرق، بالانتقال فورا إلى موقع عقار 331 طريق الجيش للمعاينة؛ بعد ورود استغاثات الأهالي من وجود أعمال تخريبية.

كما كلف "قنصوة"، بتشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لمعاينة العقار والتأكد من السلامة الإنشائية له، بجانب تحديد مدى الخطورة التي أصابته؛ وكيفية المعالجة السريعة للحفاظ على سلامة العقار.

وتلقت غرفة عمليات حي شرق، اليوم، بلاغا من أهالي العقار 331 طريق الجيش، يفيد بوجود أعمال تخريبية به؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من التعرض للمخاطر.

وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، أنه جرى الانتقال فورًا إلى موقع العقار؛ للمعاينة تبين قيام صاحب شقة بالعقار بالطابق الأول علوي بأعمال تخريب للعقار لأغراض غير معلومة، مستغلا في ذلك رخصة صادرة للعقار للترميم، موضحة أن تلك الرخصة تختص بعملية الترميم فقط.

وأكدت أنه جرى وقف أعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه صاحب الشقة وإبلاغ النيابة، متابعة أنه يجري عرض العقار على لجنة متخصصة من كلية الهندسة، لتحديد مدى الخطورة التي أصابته إثر أعمال التخريب ومعالجته سريعا.