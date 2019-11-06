كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وجدي زقزوق رئيس مدينة ملوي بمتابعة أعمال تنفيذ قرار الإزالة لأحد العقارات المائلة بشارع الشهيد المتفرع من شارع العرفاني، عقب إخلائه من السكان حفاظاً على أرواح المواطنين.

شدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بالعمل على تأمين المنطقة والإسراع في إجراء حصر شامل لساكني العقار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم سكان العقار.

تابع رئيس مركز ملوي، اليوم، أعمال الإزالة للعقار المائل إلى جانب وقف العمل مؤقتا بالترخيص الممنوح للعقار المجاور، لحين تنفيذ جميع الاحتياطات اللازمة.

وجرى إزالة الطابق الرابع العلوي، وجارٍ استكمال باقي أعمال الإزالة.

وكان أحد العقارات الصادر لها قرار إزالة من الإدارة الهندسية بملوي قد تعرض لميل من الجهة الغربية، عقب حفر أساسات لعقار مجاور له.