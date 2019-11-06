"الغداء الأخير".. تفاصيل قتل "ناصر" لزوجته العرفي بـ38 طعنة في الحوامدية

"كشري ونسكافية وسكين".. هذه تفاصيل الغداء الأخير لمنال "سيدة الحوامدية" الذي كتبت نهايتها على يد زوجها العرفي "ناصر" 35 سنة، بائع مياه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما عزم "ناصر" الضحية على الغداء "كشري"، وطلبت منه بعدها شرب كوباية نسكافية، وأثناء شرب النسكافية في قطعة أرض زراعية مملوكة له بقرية أم خنان بمنطقة الحوامدية، أخرج سكينا من طيات ملابسه وسدد لها قرابة 38 طعنة في الرقبة والصدر والبطن والظهر، ووضع جثتها في جوال وألقى بها في الرشاح، هكذا جاءت تحريات مباحث الجيزة، واعترافات المتهم بارتكاب جريمته، التي بررها بأنه شك في سلوكها وأنها كانت على علاقة جنسية مع طليقها.

شرح المتهم تفاصيل جريمة أثناء مثوله أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وكشف عن خطته لقتل زوجته وكيف تخلص من السكين الملطخ بالدماء، وملابسه أيضا، وسجلت القوات تفاصيل الجريمة المروعة، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

تفاصيل الكشف عن ملابسات الواقعة، كانت قبل 20 يوما بورود بلاغا لقسم شرطة الحوامدية، بالعثور على جوال تظهر منه أجزاء أدمية برشاح بقرية أم خنان.

وبمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، والعقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحري عثر على جوال أبيض بداخله سيدة متحللة الملامح بها 38 طعنة متفرقة بالجسم وتتحلى بمصوغاتها الذهبية ترتدي عباية مطرزة.

وبعد مرور 20 يوما وبنشر عن المصوغات وأوصاف العباية أمكن التوصل إلى أن المجنى عليها تدعى منال 43 ربة منزل ترتدي عباية مماثلة وبتكثيف التحريات تبين أنها متزوجة عرفيا من ناصر 34 بائع مياه "له سوابق" ومعتادة الغياب وعلى خلاف مع أهلها بالغربية بسبب زواجها العرفي وأن أوصافها الجسدية تتطابق مع الجثة.

تم استئذان النيابة العامة، لضبط الزوج المشتبه فيه، وتم ضبطه، بمعرفة قوة أمنية من المباحث، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وجاء في محضر الشرطة، أن الزوج اعترف بدوافع جريمته بسبب علمه بوجود علاقة جنسية بينها وبين طليقها أثناء غيابها عن المنزل فقرر يقتلها ويتخلص منها مستغلا مقاطعة أهلها لها وأنها دائمة الغياب، واتصل بها بحجة إنهاء الخلافات وأكل وجبة كشري في محل بمنطقة البدرشين، وعقب ذلك توجه لقطعة أرض زراعية مملوكة في منطقة الحوامدية، لشرب النسكافية، وأثناء ذلك نفذ جريمته ذبحها عقب صلاة العشاء، وتخلص من الجثة بإلقائها في الرشاح.

تم تسجيل اعترافات المتهم، وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.